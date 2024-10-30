"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع جامعة بيرزيت لدعم الطلاب الجامعيين في غزة

وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، اليوم، اتفاقيةَ تعاون مشترك مع جامعة بيرزيت بالضفة الغربية لدعم الطلاب الجامعيين في قطاع غزة؛ حيث وقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
وستقدم بموجب الاتفاقية منحة مؤسسة الملك فيصل لجامعة بيرزيت؛ بهدف إلحاق 625 من الطلاب الفلسطينيين المتضرّرين من توقّف الدراسة الجامعية في قطاع غزة إلى برنامج الدراسة عن بعد في الجامعة.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، والجهات الوطنية المانحة، على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جرّاء الأزمة الإنسانية الراهنة ودعم الفئات المحتاجة هناك.
من ناحية أخرى نفّذ مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروعَ نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في إقليم بولمان بالمملكة المغربية، والمقام خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024م.
وكشف الفريقُ الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن، على 1.250 حالة، وأجرى 130 عملية جراحية تكلَّلت جميعها بالنجاح التام، ولله الحمد.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في شتّى بقاع الأرض، والتخفيف من معاناتهم.
كما وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، عبر الاتصال المرئي؛ اتفاقيةَ تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لرعاية الأيتام والتمكين الاقتصادي لمعيلاتهم المتضررين من الزلزال في شمال سوريا؛ حيث وقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
ويهدف المشروع إلى دعم الأيتام والتمكين الاقتصادي لمعيلات الأيتام من خلال توفير الاحتياج الأساسي للأيتام من الحقائب المدرسية، وحقائب النظافة الشخصية، والكسوة الموسمية، وتوزيع كفالة شهرية لـ600 يتيم ويتيمة، فضلًا عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، إضافة إلى التدريب المهني لـ150 من معيلات الأيتام على مجالات الخياطة وتربية المواشي وتصنيع الأجبان والألبان والأغذية المنزلية، وشراء وتأمين الأدوات المهنية والمواشي "الأبقار والأعلاف" لمعيلات الأيتام، يستفيد منه 750 فردًا في مناطق: الباب، وعفرين، وأعزاز بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية للأيتام في الدول ذات الاحتياج.
إلى ذلك نفّذ مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروعَ الطبي التطوعي لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة طرسوس بجمهورية تركيا، والمقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2024م، بمشاركة 32 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي للتابع للمركز منذ بدء الحملة، بإجراء 5 عمليات قلب مفتوح، وعمليتَيْ قسطرة علاجية، و5 عمليات قسطرة تشخيصية تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحات القلب التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.