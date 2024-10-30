"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع جامعة بيرزيت لدعم الطلاب الجامعيين في غزة

ويهدف المشروع إلى دعم الأيتام والتمكين الاقتصادي لمعيلات الأيتام من خلال توفير الاحتياج الأساسي للأيتام من الحقائب المدرسية، وحقائب النظافة الشخصية، والكسوة الموسمية، وتوزيع كفالة شهرية لـ600 يتيم ويتيمة، فضلًا عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، إضافة إلى التدريب المهني لـ150 من معيلات الأيتام على مجالات الخياطة وتربية المواشي وتصنيع الأجبان والألبان والأغذية المنزلية، وشراء وتأمين الأدوات المهنية والمواشي "الأبقار والأعلاف" لمعيلات الأيتام، يستفيد منه 750 فردًا في مناطق: الباب، وعفرين، وأعزاز بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية.