مركز التحكيم التجاري يعلن تأسيس مجلس القرارات الفنية "SCCA Court"

وتتلخص صلاحيات المجلس في الفصل الأولي في الاختصاص القضائي في القضايا التي يديرها المركز، والنظر بشأن حالات التعيين الإداري للمحكمين، والفصل في طلبات رد المحكَّمين، بالإضافة إلى الفصل الأولي في المنازعات المتعلقة بمكان التحكيم، والفصل النهائي في المنازعات المتعلقة بعدد المحكمين، والمراجعة الأولية لطلبات تحكيم الطوارئ (التدابير المستعجلة)، وتشمل صلاحياته تحديد الإيداعات النقدية للمحكمين والوسطاء، وتحديد أتعابهم النهائية، بالإضافة إلى مراجعة أحكام التحكيم، بما في ذلك الأحكام المؤقتة والتحفظية الجزئية والنهائية. وفي الوقت نفسه فلن يكون من صلاحيات المجلس الفصل في ذات قضايا التحكيم والوساطة التي يديرها المركز، والتي هي من صلاحيات المحَكَّمين والوسطاء كما قررته قواعد المركز.