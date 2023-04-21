"الدبيازة الحجازية".. طبق أساسي لا غنى عنه لأهل مكة في إفطار أول أيام العيد

وكان طبق "الدبيازة"، في القديم، يقتصر فقط على الأثرياء؛ نظرًا لاعتماده بدرجة كبيرة على المكسرات التي كانت باهظة الثمن، وتدريجيًا أصبحت في متناول الجميع، ورغم إمكانية شرائها من الخارج تفضّل غالبية الأسر تحضيرها بالمنزل مع وضع لمساتهم الخاصة عليها، حيث توفر الطاقة والصحة للجسد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتعين على النشاط الذي يبذله الإنسان في احتفالات العيد.