"متحد" يدشّن 3 منصات تقنية لإحداث قفزة نوعية في التحول الرقمي

ويتضمن ذلك تدشين منصة بلاغات لحجاج الداخل ومنشآت خدمة حجاج الداخل، في سبيل تعزيز الابتكار في التواصل وإدارة البلاغات، ومنصة تحسين عمليات الانتخابات والتمثيل بواسطة منصات إلكترونية مثل تسجيل الحضور وتقديم المرشحين وجمع القوائم المالية، مما يعزز شفافية العمليات الديمقراطية والإدارية في المجلس التنسيقي، إلى جانب تفعيل منصة الابتكار للأفراد والشركات وذلك لتعزيز التفاعل وتسليط الضوء على الإبداع في مجال الخدمات الحجية.