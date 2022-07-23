"الترند السعودي" يبتهج بحركة النقل الخارجي للمعلِّمين والمعلِّمات

سادت حالة من الارتياح والفرح بين أوساط المعلمين والمعلمات بعد أن أعلنت وزارة التعليم نتائج حركة النقل المطور لشاغلي الوظائف التعليمية، التي شملت أكثر من 33900 معلِّم ومعلِّمة لعام 1443هـ.
ووصفت الأوساط التعليمية حركة النقل هذا العام بالكبيرة، وأنها تعكس رغبة الوزارة، وحرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق اسـتقرار التطوير المهني والوظيفـي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية.
وتؤمن الوزارة بأن تحقيق رغبات أكبر عدد من المعلمين والمعلمات راغبي النقل يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية والمستفيدين منها، ويحقق مصلحة التعليم، مؤكدة أنها اعتمدت على معايير وأسـس سد الاحتياج، والاسـتثمار الأمثل للكوادر البشرية.
وشملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلِّم ومعلِّمة بين مناطـق ومحافظات السعودية، وهـو ما يمثل 39% من نسـبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل. كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين علـى الرغبتَيْن الأولى والثانية، وأكثر مـن 70% من طالبي نقل لَمِّ الشمل حرصًا من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التبريكات على المعلمين والمعلمات الذين شملتهم الحركة، واتفق مغردون على أن تحقيق رغبات هذا العدد يصبُّ في صالح الحركة التعليمية وجميع المشاركين فيها، ويعزز الراحة النفسية للمعلم والمعلمة، ويدفعهما إلى زيادة العطاء.
وبارك المدرب نايف الصقر في تغريدته للمعلمين والمعلمات، وقال: "تم صدور نتيجة حركة النقل الخارجي المطوَّرة بنظام نور. مبروك لمن شملهم النقل، وعوَّض الله البقية لمن لم يكتب له النقل. والحمد لله على كل حال".
أما المغرد فهد بن سليمان البرية فقال: "ظهرت حركة النقل الخارجي المطورة. مبروك للمنقولين والمنقولات. وحظًّا أوفر لمن يحالفه التوفيق".
وأضاف: "حركة هذا العام مبشرة بتحقيق رغبات أكثر من 33900 معلِّم ومعلمة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين. كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية".
وقالت التغردة "أم فراس" تحت هاشتاق "#حركة_النقل_الخارجي_المطورة" مخاطبة أختها: "ألف ألف ألف مليون مبروك يا عين أختك نقلك، وجعله نقل السعد والخير عليك".