"الترند السعودي" يبتهج بحركة النقل الخارجي للمعلِّمين والمعلِّمات

وشملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلِّم ومعلِّمة بين مناطـق ومحافظات السعودية، وهـو ما يمثل 39% من نسـبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل. كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين علـى الرغبتَيْن الأولى والثانية، وأكثر مـن 70% من طالبي نقل لَمِّ الشمل حرصًا من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.