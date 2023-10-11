"المسند": ألواح الطاقة الشمسية لا تؤثر بشكل ملحوظ على عناصر الطقس

وأضاف "المسند" أن ألواح الطاقة الشمسية بوجه عام لا تؤثر بشكل ملحوظ على عناصر الطقس، فعملية توليد الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية تعتمد على امتصاص الأشعة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء، دون أن تؤثر بشكل كبير في البيئة المحيطة، ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض التأثيرات الطفيفة على النطاق المحلي في حالة المصفوفات الشمسية الكبيرة على وجه التحديد؛ ومنها "ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بالمحطة نهارًا، سيما إذا كانت المحطة تحتوي على عدد كبير من ألواح الطاقة الشمسية، وذلك يرجع لامتصاص الألواح للأشعة الشمسية، فترتفع درجة حرارة سطح الألواح وأسفلها أيضًا، وعندما يتدفق الهواء فوق هذه الألواح، ترتفع بسهولة درجة الحرارة بشكل مضاعف، في حين أن فترة المساء يكون التأثير عكسيًا حيث تنخفض درجة الحرارة قليلًا، على اعتبار أن الأرض لم تمتص الحرارة نهارًا؛ لكونها مظللة عبر الألواح الشمسية.