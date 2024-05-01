65 ألف حاج باكستاني سيستفيدون من مبادرة طريق مكة هذا العام

قالت وزارة الشؤون الدينية الباكستانية إن عدد حجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة- السعودية، سيتجاوز 65 ألفًا في موسم الحج لهذا العام، مقارنة بـ26 ألفًا في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يستفيد 29,500 حاج من هذه المبادرة من خلال مطار إسلام أباد، بينما سيستفيد 35,500 حاج من مطار كراتشي، بعد أن وافقت السلطات السعودية على توسيع المبادرة لتشمل مطار جناح الدولي في كراتشي.
وتهدف هذه المبادرة، التي تندرج ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتتوافق مع رؤية السعودية 2030، إلى تسهيل إجراءات الحج للحجاج، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والصحية وفرز الأمتعة في مطارات بلدانهم، مما يسمح لهم بالدخول إلى السعودية وكأنها رحلة داخلية، بالإضافة إلى نقل أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات نقل الحجاج الباكستانيين إلى السعودية اعتبارًا من تاريخ 9 مايو الجاري، حيث سيهبط أكثر من 30 ألف حاج في المدينة المنورة وأكثر من 34 ألف حاج في جدة، قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.