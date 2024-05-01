65 ألف حاج باكستاني سيستفيدون من مبادرة طريق مكة هذا العام

ومن المقرر أن تبدأ عمليات نقل الحجاج الباكستانيين إلى السعودية اعتبارًا من تاريخ 9 مايو الجاري، حيث سيهبط أكثر من 30 ألف حاج في المدينة المنورة وأكثر من 34 ألف حاج في جدة، قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.