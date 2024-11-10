"حساب المواطن": إيداع 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 222 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.