باستثمارات سعودية وكورية.. جمع 350 مليون دولار لبناء محطة فضاء تجارية

جمعت شركة الفضاء الأمريكية "أكسيوم سبيس" في جولة تمويلية 350 مليون دولار من مستثمرين سعوديين وكوريين جنوبيين؛ لمواصلة تطوير محطة فضاء تجارية.
وأعلنت اليوم الاثنين شركة الفضاء التي تتخذ مدينة هيوستن بولاية تكساس مقرًّا لها أنها أكملت إحدى جولاتها التمويلية بقيادة الجزيرة كابيتال السعودية، وشركة بورينوغ الكورية، إضافة إلى ما وصفته بمجموعة متنوعة من المستثمرين.
وتقوم شركة أكسيوم سبيس بتدريب وتسيير رواد الفضاء من القطاعين الخاص والحكومي في بعثات إلى محطة الفضاء الدولية عبر رحلات سبيس إكس، كما تقوم بتطوير تقنيات رحلات الفضاء البشرية، بما في ذلك محطة فضاء تجارية، وبدلة فضاء متخصصة لسطح القمر.
وتعمل الشركة حاليًا على سلسلة من الوحدات التجارية التي تعتزم تثبيتها على محطة الفضائية الدولية بحلول عام 2026م، وستنفصل هذه الوحدات لاحقًا عن المحطة الدولية، وتشكل نواة محطة فضاء مستقلة.
وسبق أن أجرت شركة أكسيوم سلسلة من الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة سبيس إكس دراغون. وشملت المهمة الثانية (Ax-2) رواد فضاء سعوديين، وتم إطلاقها في مايو الماضي، بينما يتم التخطيط لإجراء المهمة الثالثة (Ax-3) في أوائل عام 2024.