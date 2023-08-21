باستثمارات سعودية وكورية.. جمع 350 مليون دولار لبناء محطة فضاء تجارية

وتعمل الشركة حاليًا على سلسلة من الوحدات التجارية التي تعتزم تثبيتها على محطة الفضائية الدولية بحلول عام 2026م، وستنفصل هذه الوحدات لاحقًا عن المحطة الدولية، وتشكل نواة محطة فضاء مستقلة.