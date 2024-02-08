11 ألف يتيم في رعاية من عانى من اليتم.."ريسولي" في ضيافة برنامج الملك للعمرة

ويتابع: قدوتي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه ولد يتيماً، مما شكل حافزاً قوياً بالنسبة لي، فحينما أقرأ قصته عليه الصلاة والسلام ومواجهته للصعاب، حتى تمكن من نشر أعظم رسالة في الكون، أزداد قوة وعزيمة، لذلك أحرص على تربية أبنائي من أجل مواصلة نفس الرسالة، بكفالة الأيتام، تحقيقاً لوعد سيد البشر عندما قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.. مشيراً بإصبعيه).