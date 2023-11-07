"مسام".. عمل مستمر لتأمين حياة اليمنيين في وقت تمارس فيه الألغام أبشع المكائد والجرائم الإنسانية

إنجازات ميدانية رائدة، تواجه بإكبار وتقدير واسعَيْن؛ إذ قال ماجد أبا العلاء، المستشار في وزارة الخارجية السعودية، إن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام يخوض منذ اليوم الأول لبدء أعماله في اليمن سباقًا مع الزمن.. وقال إنه بالرغم من التحديات التي يواجهها المشروع إلا أنه تمكّن من نزع نحو 420 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في حين وصل إجمالي المساحة المطهرة لما يفوق 51 مليون مترًا مربعًا.