فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري العربي بشأن التطورات في غزة

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، في العاصمة المصرية القاهرة.