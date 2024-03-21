فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري العربي بشأن التطورات في غزة

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، في العاصمة المصرية القاهرة.
كما شارك في الاجتماع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وبحث الاجتماع ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وناقش الاجتماع أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
حضر الاجتماع، الأمير مصعب بن محمد بن فهد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.