بعد 11 عامًا من حكم الملك سلمان.. المملكة على أعتاب تحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030

وشهدت المملكة تحسنًا ملحوظًا في علاقاتها مع العديد من الدول الإسلامية، من خلال استضافة وتنظيم قمم إسلامية ودولية كبرى. وبرزت الرياض كمركز دبلوماسي إقليمي، مؤدية دورًا محوريًّا في الوساطات الدولية وتنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدولي.