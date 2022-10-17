جامعة القاهرة تتلقى هدية من السعودية عمرها 170 عامًا.. تعرَّف على قصتها

وأردف: "وفعلاً، اهتم الخديوي عباس الأول بهذا الأمر، وأرسل للإمام فيصل عددًا من الكتبة الاختصاصيين الأمناء في نقل المعلومات، ويظهر في كتاباتهم أنهم على علم بأصول الخيل، ومن المخالطين للقبائل، ووكَّل على رأسهم مملوك الخديوي عباس (علي بك الجماشرجي) المشهور باللالا، الذي ظل يجوب شبه الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، ويستحضر له أفراسًا من أعز مرابط خيل العرب الأصيلة متتبعًا خطواتها مع وعورة المسالك وبُعد المسافة وصعوبة المواصلات. وعند رجوعهم إلى القاهرة رتَّبوا كتابهم، ونظموه عن أنساب الخيل وأصولها، وقدموه إلى عباس باشا في عام 1852م تحت اسم (أصول الخيل)، وبعضهم سماه فيما بعد باسم (مخطوطة عباس باشا عن الخيل)".