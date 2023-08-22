بالفيديو.. طالب يعيد شقيقته من "الروضة" على دراجة هوائية.. وتكريم من مدير التعليم وتواصل "رئيس هيئة الترفيه"

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، الطالب محمد بن يامن الرشيدي، على الموقف الأخوي النبيل الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج السعودية، وهو يعيد شقيقته من المدرسة إلى المنزل على دراجته الهوائية، وأظهر مقطع الفيديو المتداول وقوف الطفل على دراجته أمام بوابة المدرسة، وبخلفه الطالبة التي تدرس في الروضة بسبب تعذر حضور والدهما بارتباطاته العملية، وهو ما يعكس ما تعيشه الأسرة والمجتمع من ترابط أسري وحب لطلب العلم.