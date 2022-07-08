4 حوادث تاريخية لـ6 رجال أنقذوا 4 ضحايا من براثن "الصرف الصحي" برفحاء

الحادثة الأولى وقعت في عام 1996، وكان بطلها المواطن خالد بن سودي الشمري، وسقطت فيها فتاة عشرينية في قناة صرف صحي بحي الفيصلية بعد خروجها من محل تجاري برفقة شقيقها، وقرر حينها الشمري النزول بمفرده، وخوض المياه الملوثة وحده حتى عثر على الفتاة في جوف القناة، وقام بدفعها إلى الخارج، وجرى نقلها إلى مستشفى رفحاء العام، وبعد تلقيها العلاج غادرت وهي بصحة جيدة.