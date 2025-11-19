"أرامكو" توقّع 17 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة محتملة تتجاوز 30 مليار دولار

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، عن توقيع 17 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع نخبة من الشركات الأمريكية، بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وذلك عبر عدد من الشركات التابعة لها، ضمن أعمال منتدى الاستثمار الأمريكي–السعودي 2025 في العاصمة واشنطن.
ويُمثّل هذا الإعلان امتدادًا لما كشفت عنه الشركة في مايو الماضي من توقيع 34 مذكرة واتفاقية بقيمة تُقدّر بنحو 90 مليار دولار، ليصل إجمالي فرص التعاون المحتملة مع الشركاء الأمريكيين إلى نحو 120 مليار دولار، في خطوة تُعزّز من علاقات الشراكة الممتدة بين الجانبين منذ أكثر من تسعة عقود.
وتهدف الاتفاقيات الجديدة إلى دعم استراتيجية أرامكو للنمو، وتعزيز القيمة للمساهمين من خلال شراكات في مجالات رئيسية، تشمل الغاز الطبيعي المُسال، والخدمات المالية، وتوريد المواد، وتصنيع المركبات المتقدمة، وغيرها.
وأكّد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن هذه الشراكات تأتي امتدادًا لمسيرة التعاون الناجحة التي بدأت منذ عام 1933، وأسهمت في بناء واحدة من أكبر قصص النجاح في تاريخ صناعة الطاقة. وقال:
“تُمثّل الاتفاقيات الجديدة نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا، ونعوّل عليها في دعم تطلعاتنا التقنية والاستثمارية، وتعزيز إرث أرامكو في بناء شراكات قوية مع كبرى الشركات الأمريكية”.
الغاز الطبيعي المُسال:
ميد أوشن إنيرجي: مذكرة تفاهم للاستثمار المحتمل في مشروع “ليك تشارلز” للغاز الطبيعي المُسال.
كومنويلث للغاز الطبيعي المُسال: مذكرة تعاون لمشروع تسييل الغاز في ولاية لويزيانا، تتضمن احتمالية شراء الغاز من قِبل "أرامكو للتجارة".
عقود واتفاقيات مع شركات كبرى، منها: إس إل بي، بيكر هيوز، ماكديرموت، هاليبرتون، نسر، كي بي آر، فلوسيرف، إن أو في، وورلي، وفلور.
ساينسكو: تمديد مذكرة تفاهم لتوطين تصنيع ألياف الكربون والمركبات المتقدمة للاستخدام الصناعي.
اتفاقيات مع شركات: لومس سيلز، بلاك ستون، وبي جي آي إم لإدارة الأصول عبر “وصاية”.
تعاون استراتيجي مع بنك جي بي مورغان في إدارة الحسابات النقدية.