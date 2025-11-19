"أرامكو" توقّع 17 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة محتملة تتجاوز 30 مليار دولار

ويُمثّل هذا الإعلان امتدادًا لما كشفت عنه الشركة في مايو الماضي من توقيع 34 مذكرة واتفاقية بقيمة تُقدّر بنحو 90 مليار دولار، ليصل إجمالي فرص التعاون المحتملة مع الشركاء الأمريكيين إلى نحو 120 مليار دولار، في خطوة تُعزّز من علاقات الشراكة الممتدة بين الجانبين منذ أكثر من تسعة عقود.