هيئة حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

وقالت الهيئة في بيانٍ اليوم: "في مذبحة وحشية، تستمر لليوم الثالث على التوالي قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 29 فلسطينياً، بمن فيهم ستة أطفال، بينما أصابت أكثر من 250 شخصاً بجروح حتى الآن، علاوةً على ذلك، سمحت قوات الاحتلال أيضاً لمئات المستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وذلك في انتهاك خطير لحرمة الموقع الإسلامي مع تقييد وصول المصلين المسلمين إلى مسجدهم".