رئيس جامعة شقراء: المملكة تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج

وقال السيف: المملكة قدّمت في موسم هذا العام نموذجًا فريدًا في إدارة وتنظيم حركة أكبر حشد بشري في العالم من خلال فرق ومجموعات عمل من مختلف الجهات الأمنية والصحية والتنظيمية، إضافة إلى المتطوّعين من أبناء الوطن لتوفير التسهيلات كافة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم والعودة إلى بلدانهم بأمان وسلام".