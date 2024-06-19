رئيس جامعة شقراء: المملكة تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج

رفع رئيسُ جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، التهنئةَ للقيادة الرشيدة على نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ، والذي تحقّق بفضل ما تم توفيره من إمكانات وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم.
وأكّد الدكتور "السيف" أن المملكة تضرب أعظمَ الأمثلة على مستوى العالم في النجاحات المتوالية لمواسم الحج وما يتخلّلها من تفويج ملايين الوفود، وإدارة حشودهم وضمان راحتهم وسلامة تنقلاتهم لمناسكهم، بفضل الله ثم بتضافر جهود أبنائها من كوادر أمنية وطبية وتنظيمية ودينية.
وقال السيف: المملكة قدّمت في موسم هذا العام نموذجًا فريدًا في إدارة وتنظيم حركة أكبر حشد بشري في العالم من خلال فرق ومجموعات عمل من مختلف الجهات الأمنية والصحية والتنظيمية، إضافة إلى المتطوّعين من أبناء الوطن لتوفير التسهيلات كافة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم والعودة إلى بلدانهم بأمان وسلام".
وأضاف: أن الدولة بكافة أجهزتها وقطاعاتها سخّرت إمكاناتها المادية والبشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات أداء الفريضة وتقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا على المشاعر المقدّسة من كل بقاع الأرض.
وفي ختام كلمته سأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار، وأن يبارك جهود أبناء الوطن المخلصين الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز، ويوفقهم ويسدّد خطاهم.