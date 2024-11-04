"كيف تجعل من وظيفتك مصدراً لسعادتك".. "السعودية للموارد البشرية" تنظّم لقاءها الشهري "بشر"

ودعت الجمعية المهتمين كافة بالشأن المهني والتنمية الذاتية، إلى حضور اللقاء، الذي يديره عبود بن علي آل زاحم؛ مدير المبادرة، ويستضيف الدكتور منير بن علي القرني؛ عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود وعضو جمعية "إلهام" المهتمة بنشر قيم التحفيز والإيجابية، حيث سيتناول محاور رئيسة عدة تتعلق بتعزيز السعادة المهنية وأثرها في بيئة العمل.