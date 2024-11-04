"كيف تجعل من وظيفتك مصدراً لسعادتك".. "السعودية للموارد البشرية" تنظّم لقاءها الشهري "بشر"

تنظّم الجمعية السعودية للموارد البشرية، بعد غد الأربعاء، اللقاء الـ41 من سلسلة لقاءاتها الشهرية "بشر"، الذي يُقام هذا الشهر تحت عنوان "كيف تجعل من وظيفتك مصدراً لسعادتك"، في مقر شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية T2 بالرياض.
ودعت الجمعية المهتمين كافة بالشأن المهني والتنمية الذاتية، إلى حضور اللقاء، الذي يديره عبود بن علي آل زاحم؛ مدير المبادرة، ويستضيف الدكتور منير بن علي القرني؛ عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود وعضو جمعية "إلهام" المهتمة بنشر قيم التحفيز والإيجابية، حيث سيتناول محاور رئيسة عدة تتعلق بتعزيز السعادة المهنية وأثرها في بيئة العمل.
وتشمل محاور اللقاء "مفهوم السعادة المهنية وأبعادها، التوازن بين العمل والحياة وتأثيره الإيجابي على الموظفين، الذكاء الاجتماعي ودوره في تعزيز الإنتاجية، وخطوات عملية لجعل الوظيفة مصدراً للرضا والسعادة".
ولفتت الجمعية إلى أن الحدث مفتوحٌ للجميع ومجاني، ويُقام من الساعة 6:00 مساءً حتى 7:00 مساءً، وسيحصل الحضور على شهادات مشاركة مجانية.
وللتسجيل يمكن للمهتمين زيارة الرابط:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqcO2grTgsG9w4659K77UiHJafQqgmsvuv
ولموقع الفعالية عبر خرائط Google:
https://maps.app.goo.gl/axdsyvcJyR3nZG7WA?g_st=com.google.maps.preview.copy
يُذكر أن الجمعية السعودية للموارد البشرية تسعى من خلال هذه اللقاءات، إلى تعزيز المفاهيم الحديثة في بيئة العمل، ونشر ثقافة الموارد البشرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة المهنية في المملكة.