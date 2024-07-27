"السفياني والطويرقي" يُحييان أمسية شعرية بالطائف.. غدًا الأحد

تنظم جمعية الأدب بالطائف أمسية شعرية، مساء غد الأحد، في مقر مقهى أكاديمية الفيروز للخيول العربية بالحوية، يتعانق فيها الشعر بشقيه "الفصيح والعامي".
يُحيي الأمسية الشاعران: ردة السفياني، وطلال الطويرقي، ويديرها عضو فريق سفراء الأدب في الطائف الشاعر عبدالعزيز الأزوري.
يُذكر أن جمعية الأدب في الطائف -ممثلة في سفرائها- نظمت عدة فعاليات خلال الموسم المنصرم، تنوعت ما بين المحاضرات السردية، والأمسيات الشعرية، والندوات الثقافية والقراءات النقدية، التي شارك فيها عدد من الأسماء الإبداعية في محافظة الطائف المبدعة.
من جهتها قالت رئيس فريق سفراء جمعية الأدب بالطائف الدكتورة مستورة العرابي لـ"سبق": إن الجمعية منذ انطلاقتها في يوم الوطن 2023م، عقدت فعاليات عدة متنوعة في مجالات النقد والشعر والسرد، بمشاركة نخبة من أدباء وأديبات الطائف.
وأوضحت "العرابي"، أن الجمعية بأنشطتها المختلفة كانت مواكبة للمناسبات الوطنية ومنها: "يوم التأسيس" و"اليوم الوطني"، إضافة للمناسبات العالمية: "يوم القصة العالمي"، و"يوم اللغة العربية"، و"يوم الشعر العالمي"، وغيرها.