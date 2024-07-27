"السفياني والطويرقي" يُحييان أمسية شعرية بالطائف.. غدًا الأحد

يُذكر أن جمعية الأدب في الطائف -ممثلة في سفرائها- نظمت عدة فعاليات خلال الموسم المنصرم، تنوعت ما بين المحاضرات السردية، والأمسيات الشعرية، والندوات الثقافية والقراءات النقدية، التي شارك فيها عدد من الأسماء الإبداعية في محافظة الطائف المبدعة.