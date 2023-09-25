"لوقانيني" يُتوّج بكأس اليوم الوطني في نسختها الثانية بالطائف

أهدى الجواد "لوقانيني" إسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل، كأس اليوم الوطني، مساء أمس، في ختام الحفل الـ48 من موسم سباقات الطائف، وسط أجواء احتفالية باليوم الوطني الثالث والتسعين، وأمام حضور جماهيري حاشد.
واكتست مناطق الجمهور في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز للفروسية، باللون الأخضر، وارتفع العلم السعوديّ خفّاقًا، بأيدي المواطنين من مختلف الأعمار.
وبهذه المناسبة الوطنية، احتضن الميدان، الذي ينظّم فيه نادي سباقات الخيل حفلات الموسم السباقيّة، فعاليات فنيّة طربيّة، شارك فيها الفنان أنس هزاع، وفرقة الوادي للفنون الشعبيّة والتراثيّة.
وتألّف الحفل من تسعة أشواط، أُقيم أربعة منها على كأسين وجائزتين تقديريّتين، ووصل مجموع جوائز السباقات التسعة إلى 1.665.000 ريال، منها 500 ألف ريال لشوط كأس اليوم الوطنيّ.
وسلّم الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، كأس اليوم الوطني وكأس ديربي الطائف للخيل العربية؛ بينما سلّم المشرف العام على الموسم خالد العشري، جائزتي النادي التقديريّتين.
وظفر الجواد "لوقانيني"، الذي درّبه نايف المنديل وقاده الخيّال عبدالله العوفي، بأغلى كؤوس الأمسية، وهو كأس اليوم الوطني، بعدما فاز بالشوط التاسع، الذي امتدّ لـ2400 متر.
ودفع "العوفي" بقوّة في الـ200 متر الأخيرة، حتى وضع جواده في الصدارة، بزمن قدره 2:40.02 دقيقة، في حضور الجواد "أبوالنواميس"، بطل النسخة الأولى من الكأس، التي أجريت العام الماضي.
وانطلقت سباقات الحفل، بعد الساعة الـ4 عصرًا، وأسفر أوّلُها، الذي امتدّ لـ1200 متر، عن تحقيق الجواد "ريانس بارتي"، المملوك لرفاعي صنت الغريبان، المركز الأوّل، بقيادةٍ من الخيّال أحمد الشرار، وإرشاد المدرّب ناصر فواز.
واندفع "ريانس بارتي" إلى مقدّمة الرؤوس خلال الـ200 متر الأخيرة، منهيًا السباق بفارق 13 جزءًا من الثانية "ثلاثة أرباع طول فقط" إمام الجواد "بكيل"، الذي قاده الخيّال أصيل السرحانيّ.
وفي سباقٍ من دون استخدام السوط، خطف الجواد "ابن هضبان"، المملوك لعلي حمزة نصيب الأخضر، الفوز في الشوط الثاني، الذي أُجري على المسافة نفسها، متفوقًا بفارق جزء واحد من الثانية وطول أنف فقط عن المنافسين.
وبدأ "ابن هضبان"، الذي قاده الخيّال محمد اليامي ويدرّبه عبدالله نصيب، المنافسة على الصدارة بعد تجاوز علامة الـ400 متر الأخيرة، وحسمها قبل خطّ النهاية مباشرةً.
وبين الشوطين الثاني والثالث، أدّت فرقةٌ للفنون الشعبيّة العرضة السعوديّة في جانبٍ من الميدان، احتفالًا باليوم الوطني، وسط تفاعل الحاضرين.
وتسيّدت الفرس "برهوة"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبد العزيز، الشوط الثالث، البالغ طوله 1600 متر، في أغلب أوقاته، وعمِلَت على توسيع الفارق أمام ملاحقاتِها خلال الـ400 متر الأخيرة، محقّقة انتصارها، في السباق الذي خُصِّص للأفراس، مع الخيّال كاميلو أوسبينا والمدرّب أحمد محمود.
ومع الخيّال والمدرب أنفسهما، حلّ الجواد "أوه شيك"، المملوك أيضًا لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أولًا في الشوط الرابع، الذي بلغت مسافته 2000 متر، بعدما تقدّم إلى الصدارة مع بداية الـ400 متر الأخيرة، وسط منافسة شديدة من المشاركين، أنهاها بفارق طول واحد أمام الجواد "مستر ترنيكيت"، الذي قاده الخيّال أصيل السرحاني.
وعلى مسافة 2400 متر، الأطول على المضمار الرمليّ، حسم الجواد "لويجي فامبا"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الشوط الخامس لصالحه، بقيادةٍ من الخيّال راكان العبيد وإشراف المدرّب الأمريكي المخضرم جيمس جيركينز.
وضغط العبيد بقوة عند علامة الـ400 متر الأخيرة، ما مكّنه من انتزع مقدّمة الرؤوس والوصول أولًا إلى خطّ النهاية، متفوقًا بفارق طول واحد فقط أمام ملاحِقه الجواد "أبو العزم"، الذي قاده الخيّال ياسر البقعاوي، وقدّم "التنفيذيّ"، أحد رعاة الموسم، جوائز الشوطين الرابع والخامس.
وظفر الجواد "سؤدد"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بجائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، بعدما حلّ أولًا في الشوط السادس، الذي أُقيم على مسافة 1200 متر، بقيادةٍ من الخيّال إيدي كاسترو وإرشاد المدرّب عبد الله مشرف.
وفي الـ200 متر الأخيرة من السباق، انطلق "سؤدد" من المسار الخارجيّ، وضغط بقوّة حتى نال الصدارة، بفارق نصف طول أمام الجواد"تورنتو"، الذي قاده الخيّال إياد الطريسي.
وبعد انطلاقة سريعة، فرض الجواد "قسورة الخالديّة"، المملوك لإسطبلات الخالديّة، سيطرته على الشوط السابع، الذي امتدّ لـ1600 متر، وتصدرّه من البداية إلى النهاية، مع الخيّال عبدالله العوفي والمدرّب سعد مطلق، حاصدًا جائزة نادي سباقات الخيل للخيل العربيّة "ستيكس".
ومع المدرب والخيّال أنفسهما، تحقّق فوز الجواد "عسفان الخالديّة" بالشوط الثامن، الذي امتدّ لـ2000 متر، وكأس ديربي الطائف للخيل العربيّة "ستيكس"، بعد تنافس ثنائيّ مثير مع الجواد "نجيب الزمان"، الذي قاده الخيّال كاميلو أوسبينا، خاصةً في الـ400 متر الأخيرة.