"لوقانيني" يُتوّج بكأس اليوم الوطني في نسختها الثانية بالطائف

ومع الخيّال والمدرب أنفسهما، حلّ الجواد "أوه شيك"، المملوك أيضًا لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أولًا في الشوط الرابع، الذي بلغت مسافته 2000 متر، بعدما تقدّم إلى الصدارة مع بداية الـ400 متر الأخيرة، وسط منافسة شديدة من المشاركين، أنهاها بفارق طول واحد أمام الجواد "مستر ترنيكيت"، الذي قاده الخيّال أصيل السرحاني.