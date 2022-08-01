بالصور.. إقبال كبير من السيدات على رياضة الفروسية وركوب الخيل بالعارضة

دشّنت محافظة العارضة شرق منطقة جازان والبالغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، أول نادٍ نسائي لرياضة الفروسية وركوب الخيل بالمحافظة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي يأتي تحسين جودة الحياة ضمن أحد مستهدفاتها، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الأسر من محبي هذه الرياضة الاصيلة.
وعبّر عدد من الحاضرين عن سعادتهم الغامرة بافتتاح أول نادٍ نسائي بمحافظة جبلية، لافتين إلى أنها فرصة كبيرة وسانحة لتعلم رياضة ركوب الخيل والفروسية للنساء من بناتهن من جميع الأعمار، موضحين أنه سيصبح مقصداً مهماً للكثيرين، وخاصة المتنزهين من زوار المحافظة؛ نظراً لموقعه الريفي المميز البعيد عن ضجيج المدينة.
وأشار عدد من المتدربات إلى أن رياضة الفروسية تعتبر الآن واحدة من أهم الرياضات؛ نظرًا لما تحظى به من دعم كبير وفرصة لمشاركة المرأة في المحافل سواء المحلية أو الإقليمية، لافتاتٍ إلى أن افتتاح المزيد من الأندية سيلبي شغف الكثير من نظيراتهن الفتيات سواء على مستوى رياضة الفروسية وغيرها من الرياضات الأخرى.
وبيّن رئيس إسطبل الأصايل بمحافظة العارضة على العقيلي، إلى أنه كان يطمح لافتتاح فرع يعنى بتدريب النساء على الفروسية وركوب الخيل، وأن الفرصة اليوم تحولت لحقيقة مع دخول العام الجديد، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع الحضور الكبير والمبادرة للتسجيل من قبل الكثير من الأسر، موضحين أنها رياضة محببة تحظى بإقبال كبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وقال: "جاء الافتتاح والاهتمام برياضة المرأة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تعنى وتستهدف جودة الحياة لجميع الشرائح"، مقدما شكره لجميع الداعمين والتي تأتي في مقدمتهم المحافظة.
يُذكر أن جازان شهدت مؤخراً تأسيس أول نادٍ رياضي نسائي في كرة القدم تحت مظلة الاتحاد السعودي بنادي التهاني، يضم 18 لاعبة لمواكبة رؤية المملكة 2030 واعتماد الدور النسائي في الجنوب.