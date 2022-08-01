بالصور.. إقبال كبير من السيدات على رياضة الفروسية وركوب الخيل بالعارضة

وبيّن رئيس إسطبل الأصايل بمحافظة العارضة على العقيلي، إلى أنه كان يطمح لافتتاح فرع يعنى بتدريب النساء على الفروسية وركوب الخيل، وأن الفرصة اليوم تحولت لحقيقة مع دخول العام الجديد، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع الحضور الكبير والمبادرة للتسجيل من قبل الكثير من الأسر، موضحين أنها رياضة محببة تحظى بإقبال كبير من قبل جميع فئات المجتمع.