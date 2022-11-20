شاهد.. أكثر من 140 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الأول بصبيا‎‎

وأوضح الحازمي؛ أن أكثر من 200 زيارة إشرافية تمت خلال الأسبوع الأول من الاختبارات، فيما تم جدولة 1400 زيارة للأسبوع الثاني على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم التسعة التي تشرف عليها الإدارة تعليميا ، كما أن الإدارة وفي إطار تهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات أعدت حملة إعلامية لنشر عديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.