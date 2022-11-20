شاهد.. أكثر من 140 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الأول بصبيا‎‎

بدأ صباح اليوم الأحد أكثر من 140 ألف طالب وطالبة في مدارس إدارة تعليم صبيا أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الحكومي والأهلي والعالمي.
يأتي ذلك وفق تعميم الوزارة المنظّم للاختبارات الذي تضمن بدء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني للصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي ضمن اليـوم الدراسي اعتبارًا مـن يـوم الثلاثاء 19 /4/ 1444، وبدء الاختبارات التحريرية لجميع المراحل من يوم الأحد 26 /4/ 1444، إضافة إلى رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 30 /4/ 1444.
وأكّد مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي؛ ضرورة الالتزام بتعميم وزارة التعليم الصادر بشأن آلية إجراء اختبارات نهاية الفصل الأول والتقيد بالإجراءات الواردة في الأدلة لمعالجة أي إشكال في الاختبارات والتواصل مع الإدارة ومكاتب التعليم لتذليل أي عقبات.
وأضاف مسلمي أن 1250 مدرسة بتعليم صبيا قد استعدت مبكراً للاختبارات عبر تهيئة البيئة المدرسية الملائمة، وتشكيل اللجان والتأكد من سلامة القاعات، إضافة إلى مراعاة وسائل الأمن والسلامة في المدارس، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
وأشار المسملي؛ إلى جاهزية الإشراف التربوي لمتابعة الاختبارات بالتنسيق مع مكاتب التعليم من خلال إعداد خطط الزيارات، وتفاعل قسم التوجيه الطلابي في تهيئة الطلبة للاختبارات، وتفعيل الهاتف الإرشادي واستقبال الاستفسارات من الطلبة وأولياء الأمور، إضافة للرصد والتدقيق والمطابقة للدرجات في نظام نور يومياً، ورفع التقارير أولاً بأول عن سير الاختبارات لإدارة التعليم.
وأفاد مدير قسم الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي؛ بأن الصفوف الدراسية من الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال تم استكمال تقويم أدائهم في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول، ورصد النتائج في نظام نور، واستخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات.
وأوضح الحازمي؛ أن أكثر من 200 زيارة إشرافية تمت خلال الأسبوع الأول من الاختبارات، فيما تم جدولة 1400 زيارة للأسبوع الثاني على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم التسعة التي تشرف عليها الإدارة تعليميا ، كما أن الإدارة وفي إطار تهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات أعدت حملة إعلامية لنشر عديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.