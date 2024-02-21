بالصور.. الجوف وبلدياتها تكمل الاستعدادات للاحتفال بيوم التأسيس

وأضاف: أن الأمانة حرصت على تنفيذ خطة الاستعدادات منذ وقت مبكر بما يليق بهذه المناسبة والنهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة ومنطقة الجوف، مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة العامة وتحسين المشهد الحضري، وتركيب الأعلام واللوحات والمجسمات الجمالية؛ بهدف الإسهام في تحقيق أهداف ومعاني الاحتفال بمثل هذه المناسبات التي تعزّز اللحمة الوطنية وقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.