"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول وموجة حارة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان والباحة وعسير والشرقية ونجران وتبوك).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم وخليص والعاصمة المقدسة والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد وبدر وينبع والعيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وأمطارًا متوسطة على العلا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجبيل والدلم والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء. وتشهد أمطارًا متوسطة على تبوك، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وشبه انعدام في الرؤية وجريان السيول. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.