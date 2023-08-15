"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول وموجة حارة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد وبدر وينبع والعيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وأمطارًا متوسطة على العلا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.