"مدير صحة الطائف" يزور إدارة التجمُّع الصحي للتأكيد على تكامل الأدوار لخدمة المستفيدين

وتمّ خلال الزيارة التأكيد على استمرارية عقد اللقاءات الدورية التي تجمع بين القيادات في المديرية ونظرائهم في التجمُّع، إضافة إلى الاجتماعات الثنائية لمناقشة مختلف المواضيع بما يخدم تذليل كافة الصعوبات وتحديد مرتكزات مشتركة تكون هي المحدّدات لتحقيق الأهداف الموضوعة للتجمُّع والمديرية في تحقيق برامج التحول الصحي.