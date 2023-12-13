"مدير صحة الطائف" يزور إدارة التجمُّع الصحي للتأكيد على تكامل الأدوار لخدمة المستفيدين

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"مدير صحة الطائف" يزور إدارة التجمُّع الصحي للتأكيد على تكامل الأدوار لخدمة المستفيدين
لتذليل كافة الصعوبات والتنسيق بين الجانبين لتحديد مرتكزات تحقيق برامج التحول الصحي
قام مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور سمير الشهراني؛ يرافقه المساعدون ومديرو الإدارات بزيارة إدارة التجمُّع الصحي بالمحافظة.
تأتي الزيارة لتؤكّد دور الجهود البينية والتنسيقية لزيادة جسور التواصل والتعاون بما يخدم العملية الصحية والعلاجية، وتكاملية الأدوار بين التجمُّع والمديرية بما يخدم الرؤية الوطنية ويحقق المخرجات التي تنعكس إيجاباً بالتطوير والتحسين لخدمة المستفيدين.
وتمّ خلال الزيارة التأكيد على استمرارية عقد اللقاءات الدورية التي تجمع بين القيادات في المديرية ونظرائهم في التجمُّع، إضافة إلى الاجتماعات الثنائية لمناقشة مختلف المواضيع بما يخدم تذليل كافة الصعوبات وتحديد مرتكزات مشتركة تكون هي المحدّدات لتحقيق الأهداف الموضوعة للتجمُّع والمديرية في تحقيق برامج التحول الصحي.