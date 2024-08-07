"أدير العقارية" تحقق إنجازًا جديدًا في منطقة عسير ببيع أراضي روابي عسير بمبيعات لامست 200 مليون ريال سعودي

حققت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، نجاحًا استثنائيًا في مزاد "روابي عسير" الذي نظمته اليوم الأربعاء الموافق 07/أغسطس/2024م في قاعة جولدن بالاس بخميس مشيط والذي شهد بيع قطع الأراضي المعروضة، بقيمة مالية 197,152,927 ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي).
شهد المزاد إقبالاً واسعاً من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتنافساً شديداً على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مشروع "روابي عسير" الواقع في أحياء (حجلاء وسلطانة) في مدينة أبها وخميس مشيط، التي تنوعت بين القطع السكنية والتجارية والزراعية، بمساحات مختلفة تلبي احتياجات مختلف المشاريع، مع تميزها بمواقع استراتيجية، وقربها من المعالم الرئيسية والمرافق الخدمية والترفيهية في المدينة.
من جانبه قال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية": "يسعدنا النجاح الكبير الذي حققه مزاد "روابي عسير"، والذي يعكس ثقة المستثمرين في مشاريعنا وفي منطقة عسير كوجهة استثمارية واعدة. إن هذا النجاح هو دليل على التزامنا بتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لعملائنا، ومساهمتنا في تطوير القطاع العقاري في المملكة".
وأضاف الحربي: "إن مشروع "روابي عسير" هو إضافة نوعية للمشهد العقاري في أبها، حيث يوفر بيئة متكاملة للعيش والاستثمار، ويساهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة".
يأتي هذا النجاح ليؤكد مكانة "أدير العقارية" كشركة رائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، وقدرتها على تنظيم وإدارة المزادات العقارية بنجاح. كما يعكس النجاح الكبير للمزاد جاذبية منطقة عسير كوجهة استثمارية واعدة في المملكة، بفضل النشاط العمراني المتنامي والبيئة الاستثمارية المشجعة والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، إضافة إلى طبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل.