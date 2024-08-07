"أدير العقارية" تحقق إنجازًا جديدًا في منطقة عسير ببيع أراضي روابي عسير بمبيعات لامست 200 مليون ريال سعودي

شهد المزاد إقبالاً واسعاً من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتنافساً شديداً على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مشروع "روابي عسير" الواقع في أحياء (حجلاء وسلطانة) في مدينة أبها وخميس مشيط، التي تنوعت بين القطع السكنية والتجارية والزراعية، بمساحات مختلفة تلبي احتياجات مختلف المشاريع، مع تميزها بمواقع استراتيجية، وقربها من المعالم الرئيسية والمرافق الخدمية والترفيهية في المدينة.