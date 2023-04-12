في يومها الثاني.. تجاوز إجمالي تبرعات "إحسان" حاجز نصف مليار ريال

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، في يومها الثاني، تجاوز إجمالي التبرعات حاجز نصف مليار ريال.
وأوضحت "إحسان" أن تبرعات الحملة الثالثة تجاوزت حتى 500 مليون ريال مقدّمة شكرها كل المساهمين والمتبرعين.
وكانت الحملة قد انطلقت مساء الإثنين بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إطلاقها؛ امتداداً لرعايته الكريمة لكل جوانب أعمال الخير والإحسان، في إطار حرصه على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري؛ تزامناً مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبالٍ واسعٍ من المحسنين.
وافتتح الحملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتبرع بمبلغ 40 مليون ريال، كما تبرع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 30 مليون ريال.