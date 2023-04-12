في يومها الثاني.. تجاوز إجمالي تبرعات "إحسان" حاجز نصف مليار ريال

وكانت الحملة قد انطلقت مساء الإثنين بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إطلاقها؛ امتداداً لرعايته الكريمة لكل جوانب أعمال الخير والإحسان، في إطار حرصه على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري؛ تزامناً مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبالٍ واسعٍ من المحسنين.