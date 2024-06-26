رقصة "الدحة".. موروث شمالي قديم ارتبط بحياة أهالي طريف وأفراحهم

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف القاران أن موروث الدحة موروث شمالي يؤدى عن طريق فرق الدحة من المتميزين في تأدية هذا اللون بعدد لا يقل عن عشرين إلى أربعين فرداً، لافتاً إلى أن أهالي المنطقة يحرصون على إحياء فنونهم التقليدية الأصيلة، وإبراز موروثهم الثقافي والاجتماعي عبر الفنون الشعبية، وبخاصة المناسبات الوطنية والاجتماعية ومواسم الأعراس، اعتزازًا بذلك الموروث وابتهاجًا بمناسباتهم وأفراحهم، وتعريفًا للأجيال بتراث الآباء والأجداد، وطرق أداء تلك الفنون العريقة، كما يقوم قسم الموروث بالجمعية باستقطاب الشباب من الجيل الجديد؛ لتدريبهم والاستفادة من المتخصصين في هذا اللون الجميل.