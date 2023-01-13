"محمد بن ناصر" يفتتح مهرجان "شتاء جازان 23".. ويدشّن فعالياته

وأضاف: البرامج والفعاليات خلال المهرجان، ستشمل فعاليات ترفيهية وثقافية وشعبية، ومعرضا الكتاب، ومعرض فنن، وفعاليات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليالي المحافظات، والملتقي التاريخي، وملتقي منار الإعلامي، وليالي المهرجان بقرية جازان التراثية من خلال الليالي التراثية التي تشارك فيها محافظات منطقة جازان لتقديم موروثاتها، إضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي، إضافة للمسابقات الرياضية في الكرة الشاطئية، وكرة القدم النسائية، ودوري المحافظات لكرة القدم، ودوري الشطرنج، وبطولة الضومنة، ورياضة الهايكنج، فضلاً عن البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي، إلى جانب فعاليات وسط البلد، وغيرها من الفعاليات التي ستشهدها معظم محافظات المنطقة.