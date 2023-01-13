"محمد بن ناصر" يفتتح مهرجان "شتاء جازان 23".. ويدشّن فعالياته

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والأميرة هند بنت عبدالرحمن، حفل افتتاح مهرجان "شتاء جازان 23"، المقام هذا العام تحت شعار "أجمل وأدفأ"، بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.
بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمين منطقة جازان المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى بن جابر الغزواني؛ كلمة، سطر خلالها قصة المهرجان في منطقة جازان.
وقال: المنطقة متحفزة دائمًا لاستثمار إمكاناتها لصناعة سياحة متطورة تلبي احتياجات وتطلعات فئات المجتمع من الأهالي والزوّار كافة، وذلك من خلال جهود أبناء وبنات جازان.
وأضاف: البرامج والفعاليات خلال المهرجان، ستشمل فعاليات ترفيهية وثقافية وشعبية، ومعرضا الكتاب، ومعرض فنن، وفعاليات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليالي المحافظات، والملتقي التاريخي، وملتقي منار الإعلامي، وليالي المهرجان بقرية جازان التراثية من خلال الليالي التراثية التي تشارك فيها محافظات منطقة جازان لتقديم موروثاتها، إضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي، إضافة للمسابقات الرياضية في الكرة الشاطئية، وكرة القدم النسائية، ودوري المحافظات لكرة القدم، ودوري الشطرنج، وبطولة الضومنة، ورياضة الهايكنج، فضلاً عن البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي، إلى جانب فعاليات وسط البلد، وغيرها من الفعاليات التي ستشهدها معظم محافظات المنطقة.
عقب ذلك، أعلن أمير منطقة جازان، تدشين فعاليات "شتاء جازان 23 أجمل وأدفأ"، التي تستمر لمدة شهرين بمشاركة عديد من الجهات الحكومية والأهلية.
وتوالت فقرات الحفل التي شملت أغنية الشتاء "للفرح نرسم دروب"، ومسرحية موسيقية غنائية بعنوان "أجمل وأدفأ"، فيما أنارت الألعاب النارية سماء الاحتفال ابتهاجًا بتدشين مهرجان شتاء جازان.
ودشّن الأمير محمد بن ناصر الملتقى الإعلامي الذي تنظّمه جمعية منار للإعلام بالتعاون مع إمارة منطقة جازان وعديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويتضمن جلسات عمل متخصّصة، لتطوير الممارسات الإعلامية في المنطقة، فضلًا عن لقاء الخبرات مع عدد من الإعلاميين.
وافتتح معرض الكتاب وتجول في أروقة المعرض الذي تشارك فيه 44 دارا للنشر محلية وعربية، ويضم 66 جناحًا لعرض أحدث الإصدارات الأدبية والمعرفية والعلمية، الساعية لتقديم المحتوى الثقافي الثري لجميع فئات المجتمع.
كما افتتح أمير المنطقة معرض "فنن" الذي يحتضن أعمال الموهوبين والموهوبات في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والنحت ، دعمًا لإسهاماتهم الفنية والتعريف بها أمام الجمهور، فضلًا عن تقديم برامج فنية وورش عمل تدريبية مصاحبة.
وأعرب الأمير محمد بن ناصر، في ختام الحفل، عن سعادته بتدشين فعاليات مهرجان شتاء جازان، والتطور الذي شهده كرنفال جازان في عامه الحالي، مشددًا على أهمية المهرجان في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.
وأشاد بما حظيت وتحظى به منطقة جازان من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وما شهدته من مشروعات تنموية خلال السنوات الماضية، كما ثمّن جهود اللجان العاملة بالمهرجان.