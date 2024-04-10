بحزمة متنوعة من البرامج والأنشطة.. أمانة الرياض تشارك الأهالي الاحتفال بعيد الفطر

كما شملت تسعة جوامع صباح العيد، هي: العز بن عبدالسلام، والعواد، والغزي، وذو النورين، والقفاري، والمسلم، والمرشد، والعجلان، وأم عبدالله، إضافة إلى تنظيم فعالية الحوامة في 28 موقعًا، تنوعت بين الحدائق والمتنزهات والجوامع.