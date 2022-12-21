مشارِكات في مهرجان "فيست" للطعام السعودي يكشفن تفاصيل عملهن ودخْل مشاريعهن

وأشار "المهنا" من ركن محامص واحة الأحساء للقهوة لـ"سبق"، إلى أن قهوة "سبيشل" السعودية من أكثر المنتجات مبيعًا لديهم، بالإضافة إلى التمور الحساوية والسكر المستخلص من التمر، ويعدّ صحيًّا ومناسبًا لمرضى السكري؛ فهو تمر بديل للسكر على نوعين جاف وسائل، ودبس التمر، وكيكة التمر الحساوية، وكيك سريع التحضير عن طريق المايكروويف، والعصيدة الحساوية، ومنتج للأطفال بديل عن الحلوى، عبارة عن تمر مطحون ويابس على شكل أقراص، وكذلك الجريش والمفلق الحساوي.