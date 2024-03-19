"مكة كلّها حرم".. نقاط الجذب والروحانيات في حملة تُطلقها "ملكية المشاعر المقدّسة"

وسخّرت الجهات المعنيّة كل جهودها للعناية بالمساجد داخِل حد الحرم لتتسع لزُوّار مكة المكرّمة، خاصة في المواسم المتنوعة؛ امتثالًا لقوله تعالىٰ (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَءاتَىٰ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ)؛ واهتماماً بما توليه حكومة المملكة في تقديم أفضل الخدمات التي تليق بالمعتمر والحاج.