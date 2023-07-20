احفظها لتدوم.. مبادرة وطنية للحد من الفقد والهدر في الغذاء

أطلق برنامج "التحول الوطني" المبادرة الوطنية "احفظها لتدوم"، للحد من الفقد والهدر في الغذاء.
وتسعى المبادرة إلى المحافظة على الموارد الغذائية الطبيعية وتصحيح المفاهيم لخفض نسبة الفقد والهدر في المملكة، وذلك من خلال دراسة الفقد والهدر الغذائي والتوعية والتدريب ودراسة إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها وتطوير بوابة وطنية للفقد والهدر الغذائي.
ويتمثل الفقد الغذائي في وجود كميات أغذية تفقد على طول سلسلة الإمدادات الغذائية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، بينما يتمثل الهدر الغذائي في كميات الأغذية التي تهدر بعد مراحل الإنتاج والتوزيع في المنازل والمطاعم والفنادق وغيرها.
وتتضمن مراحل الفقد "الزراعة والحصاد والإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع ومنافذ البيع"، بينما تتضمن مراحل الهدر "الاستهلاك ومنافذ البيع".