احفظها لتدوم.. مبادرة وطنية للحد من الفقد والهدر في الغذاء

ويتمثل الفقد الغذائي في وجود كميات أغذية تفقد على طول سلسلة الإمدادات الغذائية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، بينما يتمثل الهدر الغذائي في كميات الأغذية التي تهدر بعد مراحل الإنتاج والتوزيع في المنازل والمطاعم والفنادق وغيرها.