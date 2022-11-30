ياسر الشهراني يغادر المستشفى بعد استقرار حالته

أعلن المنتخب السعودي أن نجم منتخب الصقور ياسر الشهراني؛ غادر المستشفى.
وقال المنتخب السعودي: بعد التأكّد من استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني؛ وبمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، تقرّر خروجه إلى المنزل.
وأضاف: سيخضع اللاعب للمتابعة الطبية اليومية.. دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل.
وكان الشهراني؛ قد تعرّض لصدامٍ قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس؛ في منطقة الرأس والصدر والبطن، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022م.