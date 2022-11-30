ياسر الشهراني يغادر المستشفى بعد استقرار حالته

وكان الشهراني؛ قد تعرّض لصدامٍ قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس؛ في منطقة الرأس والصدر والبطن، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022م.