محليات

الأفواج الأمنية بعسير تطيح بشخص لترويجه القات في الفرشة

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته لجهة الاختصاص
الأفواج الأمنية بعسير تطيح بشخص لترويجه القات في الفرشة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

دوريات الأفواج الأمنية
منطقة عسير

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