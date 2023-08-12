"آل الشيخ" يحذِّر من محاولات تسييس الدين واستغلاله لمصالح حزبية أو شخصية

كما بيَّن أن الأهمية الثالثة للمؤتمر تكمن في عنوانه الذي يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}. وقال: "وأظن أن بهذا الفهم الدقيق للإسلام في صورته الحقيقية الناصعة، التي ورثناها عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وانطلقنا بهذا الفهم الرشيد السديد إلى آفاق بعيدة، فإننا نُبلّغ هذه الرسالة العظيمة للبشرية جمعاء".