شاهد.. طالب يعبر الوادي سيرًا على الأقدام يوميًّا للذهاب إلى مدرسته

شاهد.. طالب يعبر الوادي سيرًا على الأقدام يوميًّا للذهاب إلى مدرسته
وثَّق مواطن بالفيديو مشهدًا لطالب أثناء عبوره مجرى وادي الأحسبة جنوب المخواة سيرًا على الأقدام، وبيّن أن الطالب الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة يعبر مجرى الوادي مرتين يوميًّا للوصول لحافلة النقل التي تنتظره على الطرف الآخر؛ لأنها لا تستطيع عبور الوادي بسبب وعورته.
وبيَّن مُصوِّر الفيديو عامر حسن العماري أنه خلال مروره بالموقع لفت انتباهه عبور الطالب الوادي بمفرده؛ فقام بتصوير المشهد بعد استئذانه، وقال إن الطالب أفاده بأنه يعبر هذا المجرى مرتين يوميًّا؛ للوصول للحافلة، ثم الذهاب للمدرسة؛ لأن الحافلة لا يمكنها الوصول لمنزله بقرية "الحناضي" على الصفة الأخرى بسبب طبيعة الوادي الوعرة، وكذلك قوة جريان المياه؛ لذا يختصر الطريق سيرًا على الأقدام.
وأضاف "العماري" بأن الطالب يتيم، ويناشد الجهات المعنية بتعبيد طريق القرية لسهولة وصول حافلة النقل لمنزل الطالب.
وقال مصور الفيديو: علمت فيما بعد أن هناك طريقًا آخر، لا يمر بمجرى الوادي، لكنه أيضًا يحتاج لإصلاح بعد أن خربته الأمطار والسيول، وأصبح مجرى الوادي أقرب بالنسبة للحافلة.