شاهد.. طالب يعبر الوادي سيرًا على الأقدام يوميًّا للذهاب إلى مدرسته

وبيَّن مُصوِّر الفيديو عامر حسن العماري أنه خلال مروره بالموقع لفت انتباهه عبور الطالب الوادي بمفرده؛ فقام بتصوير المشهد بعد استئذانه، وقال إن الطالب أفاده بأنه يعبر هذا المجرى مرتين يوميًّا؛ للوصول للحافلة، ثم الذهاب للمدرسة؛ لأن الحافلة لا يمكنها الوصول لمنزله بقرية "الحناضي" على الصفة الأخرى بسبب طبيعة الوادي الوعرة، وكذلك قوة جريان المياه؛ لذا يختصر الطريق سيرًا على الأقدام.