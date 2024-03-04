مجموعة "إيلاف" تقيم حفلها السنوي في جدة

وخلال الحفل، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عادل عزت عن سعادته بجميع منسوبي "إيلاف"، وقدم شكره لرئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرؤوف مناع لرعايته لهذا الحفل، مبيناً أن الحفل السنوي للمجموعة هو تقليد سنوي يهدف إلى تحفيز جميع المنسوبين إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لرواد فنادق المجموعة، مشدداً على أهمية إسعاد وإبهاج العملاء، ومنوهاً إلى رؤية المجموعة الطموحة، وعزمها على الارتقاء بمساهمتها في قطاع الضيافة المحلي، ومواصلة مسيرتها التي امتدت لأكثر من 40 عاماً حافلة بالإنجازات والنجاحات، ولتحقيق مزيدٍ من التألق والارتقاء في قطاع السياحة والضيافة؛ الذي أصبح من القطاعات الحيوية المهمة في المملكة، مؤكداً أن المجموعة عازمة على مواكبة رؤية المملكة 2030 للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها من خلال قيادة التحول في قطاع الضيافة السعودي، وترسيخ مفهوم الضيافة السعودية الأصيلة.