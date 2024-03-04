مجموعة "إيلاف" تقيم حفلها السنوي في جدة

أقامت مجموعة "إيلاف"؛ الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، حفل اليوم السنوي لمنسوبيها من مختلف قطاعات المجموعة، في منتجع ديرتنا في جدة، برعاية رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف الدكتور عبد الرؤوف مناع، والرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عادل عزت.
وشمل الحفل السنوي إقامة العديد من الفقرات والفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة، والمنافسات الشيقة بين منسوبي المجموعة.
ويأتي ذلك في إطار النشاطات التي تقوم بها المجموعة؛ لتعزيز روح التواصل بين الموظفين، وتحفيزهم للمزيد من العطاء، وخلق جوٌّ أسري يشجّع على الخدمة المُثلى لعملاء المجموعة.
وخلال الحفل، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عادل عزت عن سعادته بجميع منسوبي "إيلاف"، وقدم شكره لرئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرؤوف مناع لرعايته لهذا الحفل، مبيناً أن الحفل السنوي للمجموعة هو تقليد سنوي يهدف إلى تحفيز جميع المنسوبين إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لرواد فنادق المجموعة، مشدداً على أهمية إسعاد وإبهاج العملاء، ومنوهاً إلى رؤية المجموعة الطموحة، وعزمها على الارتقاء بمساهمتها في قطاع الضيافة المحلي، ومواصلة مسيرتها التي امتدت لأكثر من 40 عاماً حافلة بالإنجازات والنجاحات، ولتحقيق مزيدٍ من التألق والارتقاء في قطاع السياحة والضيافة؛ الذي أصبح من القطاعات الحيوية المهمة في المملكة، مؤكداً أن المجموعة عازمة على مواكبة رؤية المملكة 2030 للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها من خلال قيادة التحول في قطاع الضيافة السعودي، وترسيخ مفهوم الضيافة السعودية الأصيلة.
وتولي "مجموعة إيلاف" اهتماماً كبيراً بمنسوبيها، حيث تعمل على تمكين الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة العربية السعودية، من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاع وتعزيز روح الابتكار لدى منسوبيها، مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم، وذلك بتوفير الأدوات التي تمكنهم من أداء مهامهم بأفضل المعايير الممكنة والمحافظة على أسلوبها الخاص الذي وفر التميز التشغيلي، والجودة العالية للخدمات، والموظفين الذين يتمتعون بخبرات ومهارات عالية، كما تُعد المجموعة من أفضل بيئات العمل التي يتطلع إليها السعوديون والسعوديات على مستوى المملكة.
يذكر أن "مجموعة إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً، وتمتلك فنادق في كل من جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، لا سيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها في توفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفون يتمتعون بمهارات عالية.