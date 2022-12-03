إنجاز جديد.. مستشفى دلة النخيل ينال 6 شهادات عالمية في الجراحة

حقق مستشفى دلة النخيل إنجازاً جديدًا وكبيراً، يأتي امتدادًا لإنجازاته النوعية، وذلك بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لستة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى. وقد حصل المستشفى على شهادة مركز التميز في جراحة العظام، شهادة مركز التميز في جراحة السمنة، شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى، شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص، وشهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.