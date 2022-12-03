إنجاز جديد.. مستشفى دلة النخيل ينال 6 شهادات عالمية في الجراحة

حقق مستشفى دلة النخيل إنجازاً جديدًا وكبيراً، يأتي امتدادًا لإنجازاته النوعية، وذلك بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لستة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى. وقد حصل المستشفى على شهادة مركز التميز في جراحة العظام، شهادة مركز التميز في جراحة السمنة، شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى، شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص، وشهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.
جاء حصول مستشفى دلة النخيل على هذه الشهادات، تقديرًا لتميزه في مختلف أنواع العمليات والإجراءات الطبية والجراحية من خلال وجود نخبة من الأطباء والاستشاريين الأكفاء في مجال الجراحات المتخصصة، والذين يتمتعون بخبرات تراكمية واسعة، فضلاً عن امتلاك المستشفى جهاز تمريض وجهازًا فنيًا وتقنيًا على أعلى مستوى.
ويأتي نيل المستشفى لهذه الشهادات العالمية المرموقة من جهة عالمية معروفة بالمصداقية والمهنية، كنتيجة طبيعية لما تقوم به منظومة المستشفى من عمل دؤوب ومتميز في جميع مرافقها الطبية، كما أن هذا الإنجاز يمثل دفعة معنوية كبيرة للعاملين بالمستشفى لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز.
وتحرص إدارة شركة دلة الصحية وإدارة مستشفى دلة النخيل على سلامة المرضى من خلال تطبيق أعلى المعايير وفقًا لأفضل الممارسات الطبية العالمية ذات الجودة العالية، وهو ما جعلها تتمتع بهذا التميز والمكانة المرموقة في تقديم الرعاية الصحية.
جدير بالذكر أن مستشفى دله النخيل حاصل على سجل حافل بالاعتمادات الدولية والمحلية، حيث إنها حاصلة على شهادة اعتماد سباهي CBAHI (واعتماد المنظمة الدولية المشتركةJCI) واعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجي CAP (وشهادة الآيزو على سلامة الأغذية (أيزو 22000) و شهادة الأيزو في أمن وسرية المعلومات )أيزو 27000( والاعتماد الدولي للمعلومات الصحية (HIMSS6).