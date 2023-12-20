محافظ الأحساء يترأس اجتماع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي وتنمية الحركة الجوية

واطلع سموّه، خلال الاجتماع، على سير أعمال المشروع، وأبرز تطوراته، ومراحل التنفيذ بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وأشاد محافظ الأحساء بما يشهده العمـل مـن ترجمة على أرض الواقع، حاثًا الجميع على استمرار العمل بنفس الكفاءة وبـروح فريـق العـمل الحريص على اكتمال هذا المشروع التنموي المهم، ومشيدًا بالجهود المبذولة من شركة مطارات الدمام بمواصلة العمل والالتزام بالخطة الزمنية، وحرصها على تنمية الحركة الجوية في المنطقة.