قرابة 14 ساعة بالدول العربية.. "الزعاق": اليوم سنعيش أطول يوم وأقصر ليلة في السنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق، إنه في تمام الساعة 11:51 دقيقة من مساء اليوم الخميس، ستصل الشمس إلى مدار السرطان بعد انقطاع دامَ لمدة سنة تقريبًا، وهذا يدل على أننا سنعيش أطول يوم وأقصر ليلة في السنة، يوم الخميس، وسيكون طول النهار في الدول العربية قرابة 14 ساعة، ونعيش أقصر ظل في السنة؛ حيث سيدخل الصيف عند الفلكيين، وبداية الحر اللاهب عند العامة.