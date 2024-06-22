خادم الحرمين: نحمدُ المولى على ما مَن به علينا من نجاح موسم الحج وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته العتيق

تلقينا برقية سموكم رقم 320664 في 1445/12/12هـ المرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، والقائمين على منظومة أمن ضيوف الرحمن وخدمتهم في موسم حج هذا العام 1445هـ، المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، ومنع من تسول له نفسه التأثير في أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية متكاملة في إعدادها وتنفيذها، وتحقيق نقلة نوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة طريق مكة، واستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة لتنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة مما مكن - بفضل الله - ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان.