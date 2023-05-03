27 ألف مستفيد من خدمات جمعية "تآلف" خلال عام 2022م

أصدرت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بمحافظة عنيزة، تقريرها السنوي لعام 2022، الذي تَضَمّن أعمال وإنجازات وخدمات الجمعية المقدمة لأكثر من 27.504 مستفيدين ومستفيدات، شملت تقديم كل ما من شأنه بناء الأسرة المسلمة الصالحة؛ حيث تهدف الجمعية لتحقيق سعادة الأسرة واستقرارها بالدعم المادي والتوعوي والإصلاحي.
وقدمت جمعية "تآلف" مساعداتها المالية لـ298 شابًّا بمبلغ 3165000 ريال، كما قدمت 20 قرضًا بمبلغ 870000 ريال، إضافة إلى خدماتها من خلال مركز شامل لحالات الرؤية والتوعية والصلح، والاستشارات القانونية، والجلسات النفسية لـ8285 مستفيدًا ومستفيدة.
وساهمت الجمعية من خلال قسم الرعاية الأسرية في حل المشكلات بكل أمان وخصوصية لـ14117 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج واللقاءات والاستشارات والإصلاح والتوفيق، إضافة إلى إقامة 12 دورة للمقبلين على الزواج و10 دورات للمقبلات على الزواج، وكذلك 9 دورات تدريبية تطويرية بإجمالي مستفيدين بلغ عددهم 4784 مستفيدًا ومستفيدة.
ويشتمل التقرير على الإنجازات والنجاحات للأنشطة والبرامج التي تقيمها الجمعية، في ظل حرصها للوصول لأسر آمنة وسعيدة ومستقرة.