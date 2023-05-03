27 ألف مستفيد من خدمات جمعية "تآلف" خلال عام 2022م

وساهمت الجمعية من خلال قسم الرعاية الأسرية في حل المشكلات بكل أمان وخصوصية لـ14117 مستفيدًا ومستفيدة من البرامج واللقاءات والاستشارات والإصلاح والتوفيق، إضافة إلى إقامة 12 دورة للمقبلين على الزواج و10 دورات للمقبلات على الزواج، وكذلك 9 دورات تدريبية تطويرية بإجمالي مستفيدين بلغ عددهم 4784 مستفيدًا ومستفيدة.