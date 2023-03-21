"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تصريحات "سموتريتش" العنصرية

واعتبرت أن ذلك يمثل امتدادًا للرواية الإسرائيلية الزائفة والإيديولوجيا الصهيونية الاستعمارية التي قامت عليها إسرائيل، قوة الاحتلال، وما تزال تمارس بموجبها التطهير العرقي، والتهجير القسري، والاستيطان الاستعماري، والقتل والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة أرضه وممتلكاته وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة.