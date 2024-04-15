رئيس أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان علاقات التعاون

استقبل الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب أوزبكستان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة، ومستشار الوزير محمد اليحيى.