رئيس أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان علاقات التعاون

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب أوزبكستان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.