سوريا ضيف شرف في النسخة الثالثة من معرض "صنع في السعودية" بالرياض

وتُشارك سوريا في المعرض بوفد رسمي يرأسه معالي وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، عبر جناح يضم أكثر من 25 شركة سورية تمثل قطاعات صناعية وخدمية متنوعة، تحت شعار "نشبه بعضنا"، الذي يُجسّد امتداد الروابط بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد على تطلعاتهما المشتركة نحو تنمية صناعية متكاملة.