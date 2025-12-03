سوريا ضيف شرف في النسخة الثالثة من معرض "صنع في السعودية" بالرياض

تحلّ الجمهورية العربية السورية ضيفَ شرفٍ في النسخة الثالثة من معرض "صنع في السعودية"، الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج "صنع في السعودية"، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام في المنطقة.
وتُشارك سوريا في المعرض بوفد رسمي يرأسه معالي وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، عبر جناح يضم أكثر من 25 شركة سورية تمثل قطاعات صناعية وخدمية متنوعة، تحت شعار "نشبه بعضنا"، الذي يُجسّد امتداد الروابط بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد على تطلعاتهما المشتركة نحو تنمية صناعية متكاملة.
ويُعد حضور الشركات السورية فرصة لتوسيع آفاق التعاون الصناعي العربي، وتعزيز تبادل الخبرات بين المصنعين والمستثمرين في البلدين.
ويهدف معرض "صنع في السعودية" إلى إبراز مكانة المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز جاذبيتها محليًا ودوليًا، من خلال تجربة زائر متكاملة تسلط الضوء على قصص النجاح الصناعية، وتدعم الوعي المجتمعي بأهمية المنتج الوطني كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة.