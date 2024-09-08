بأغلبية الأصوات.. "المملكة" تفوز باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026

وجاء إعلان فوز المملكة بعد اجتماع مجموعة HLG-PCCB الخاصة بإسناد الاستضافة للدول المتقدمة، حيث قدّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري؛ ملف المملكة للاستضافة، والذي اشتمل على استعراض مسيرة الهيئة في العمل الإحصائي، والتحوّلات التي شهدتها وصولاً إلى المرحلة الحالية التي يعيشها العمل الإحصائي، وتجربة المملكة الرائدة في استضافة المناسبات العالمية، وقدرتها على تقديم أشكال الدعم اللوجستي كافة لتحقيق مستهدفات هذه المناسبات والأحداث العالمية، كما شمل الملف مقترح الموضوع الرئيس للمنتدى تحت عنوان "استخدام أحدث التقنيات والمنهجيات لتعزيز الأنظمة الإحصائية العالمية وتمكين التنمية المستدامة".