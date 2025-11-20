العوالي توقّع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال

يُذكر أن شركة العوالي للتطوير العقاري تأسست عام 2011، وبرزت بتقديم حلول متكاملة مزوّدة بأحدث التقنيات الحديثة، بهدف تطوير مجتمعات سكنية ترتقي بجودة حياة الأفراد في المدن الرئيسية بالمملكة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة. وقد حصلت الشركة على جائزة أسرع مطور عقاري نمواً لعام 2024 من مجلة The Global Economics، وحققت مشاريعها عشرات الجوائز المرموقة.