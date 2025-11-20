العوالي توقّع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال

أعلنت شركة العوالي العقارية عن توقيع اتفاقية مع شركة سدكو المالية لإنشاء صندوق عقاري تتجاوز قيمته 1 مليار ريال سعودي، وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض سيتي سكيب المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.
وتعكس هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، بما يسهم في تطوير مشاريع عقارية جديدة وفتح آفاق توسعية مشتركة في القطاع.
يُذكر أن شركة العوالي للتطوير العقاري تأسست عام 2011، وبرزت بتقديم حلول متكاملة مزوّدة بأحدث التقنيات الحديثة، بهدف تطوير مجتمعات سكنية ترتقي بجودة حياة الأفراد في المدن الرئيسية بالمملكة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة. وقد حصلت الشركة على جائزة أسرع مطور عقاري نمواً لعام 2024 من مجلة The Global Economics، وحققت مشاريعها عشرات الجوائز المرموقة.